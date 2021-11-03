В США описали атаку российских дронов на американских солдат в Польше

Журнал Popular Mechanics описал использование дронов из России против солдат из США

Первое использование автономных дронов в военных целях не будет сопровождаться появлением гигантского огненного шара в небе и изначально может выглядеть вполне безобидно, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание проиллюстрировало данное утверждение, описав гипотетическую ситуацию, в которой американских солдат в Польше, направившихся после учений на отдых, атакуют российские дроны.

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«Солдаты слышат слабое жужжание вдалеке и видят темное облако, пересекающее горизонт. Внезапно одинокий беспилотный разведчик низко проносится над американцами. Подобно хищнику, почуявшему добычу, облако останавливается и застывает, а затем на большой скорости устремляется к солдатам», — пишет журнал.

Согласно материалу, «каждый из атакующих беспилотников выбирает свою цель, в то время как искусственный интеллект (ИИ) гарантирует, что два дрона не нацелены на одно и то же транспортное средство».

Журнал уверяет, что впервые военные дроны напали на людей и сопровождавшую их технику в марте 2020 года во время гражданской войны в Ливии.

В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Технодинамика» сообщил, что на российско-сербских учениях «Славянский щит-2021» применили воздушную мишень — имитатор вертолета.