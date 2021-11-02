Путин раскрыл количество беспилотников на вооружении российской армии

Президент России Владимир Путин проводит очередное оборонное совещание в Сочи во вторник, 2 ноября. В ходе встречи он раскрыл число беспилотников, которые находятся на вооружении российской армии. Об этом сообщают «Известия».

«Сейчас на вооружении у нас находится свыше двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Нужно и дальше над ними работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду, в том числе применение искусственного интеллекта и самых современных достижений техники, науки», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно о дополнительных возможностях роботехнического комплекса «Маркер». Робот может получить оборудование для борьбы с беспилотниками. Разработчики рассматривают дроны-камикадзе, комплексы радиоэлектронной борьбы и сети-ловушки в качестве средства выведения беспилотников из строя.

В октябре генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков рассказал в эфире телеканала «Звезда» о разработке нового беспилотника. По его словам, перспективный аппарат сможет частично заменить самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.