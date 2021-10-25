Смертоносный «Маркер» сможет бороться с беспилотниками

Роботизированный комплекс «Маркер» сможет выявлять несколько типов целей. Робот, который ранее назвали смертоносным, получит средства для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО «Андроидная техника».

В компании отметили, что роботизированная платформа может выявлять несанкционированное проникновение людей, транспорта и беспилотных летательных аппаратов. При обнаружении человека машина способна передать сообщение о проникновении подразделениям охраны. Также «Маркер» может преследовать нарушителя на транспорте.

Для противодействия беспилотникам робот может получить специальные устройства. В пресс-службе НПО «Андроидная техника» рассказали, что конструкторы рассматривают сети-ловушки, дроны-камикадзе и комплекс радиоэлектронной борьбы в качестве средства выведения из строя беспилотников.

Ранее в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщили о завершении испытаний роботехнической платформы на космодроме «Восточный». В ходе эксперимента робот в автономном режиме патрулировал периметр космодрома.

В сентябре журналист Дэвид Хамблинг написал для Forbes о прогрессе в создании робота «Маркер». Автор предположил, что Россия раньше США начнет использование роботов на поле боя.