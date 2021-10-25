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«Почта России» начнет доставлять посылки с помощью роботов

«Почта России» начнет доставлять посылки в Москве с помощью беспилотных роботов
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Почта России» в ближайшем месяце начнет доставлять посылки из 27 отделений Москвы с помощью беспилотных роботов-доставщиков «Яндекса». Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

Россияне смогут отслеживать положение робота на карте, а когда тот доставит посылку к подъезду дома, на телефон поступит извещение. Затем пользователь получит проверочный код, который нужно будет ввести в приложении, ровер откроет крышку, и посылку можно будет забрать.

Известно, что радиус доставки составит два километра. Воспользоваться услугой можно будет через приложение почты на Android, на старте стоимость составит один рубль, сообщили в компании.

Ранее «Яндекс» запустил беспилотную доставку еды в Москве и Иннополисе под Казанью. В столице воспользоваться такой доставкой можно в деловом квартале «Белая площадь» у метро «Белорусская». Заказы доставляются из ресторанов «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection. В Иннополисе роботы также возят заказы из ресторанов, однако в дальнейшем их собираются использоваться и для помощи жителям города.

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