«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами

Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал глава компании Максим Акимов.

Он подчеркнул, что в тестах примут участие тяжелые дроны с дальностью полета 300-400 километров и грузоподъемностью 50-150 килограммов. Они в состоянии работать там, где за исключением прямого радиоканала нет никакого интернета.

По словам Акимова, такие технологии существенно упростят доставку. Ведь от точки получения груза может быть «94 километра, из которых 20 по болоту, а 60 — по воде или зимнику». Из-за этого люди получают посылки раз в месяц или даже раз в квартал.

Глава «Почты России» уверен, что внедрение беспилотной техники не займет десятилетия, хотя возникают такие вопросы, как стоимость серийного выпуска, жизненного цикла и стоимости владения. Чтобы проверить аппараты в максимально жестких условиях, испытания пройдут в местности с плохой связью, болотами, сильными ветрами и разными температурами.

Впервые организация испытала беспилотник весной 2018 года. Тогда «Почтой России» руководил Николай Подгузов, присутствовавший при запуске. Проверка проходила при скоплении прессы и должна была продемонстрировать эффективность дрона, но через несколько минут аппарат разбился. Спустя два месяца его все же удалось испытать, но глава Совета Федерации все равно обвинила Подгузова в «игре в самолетики», предположив, что он не наигрался в детстве.

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