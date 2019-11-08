«Почта России» замахнулась на российскую кубышку

«Почта России» направила в правительство обращение о возможности использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование инфраструктурного развития организации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

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Сумма, о которой идет речь, не раскрывается, однако, по словам одного из собеседников агентства, премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил рассмотреть обращение предприятия. Официально информация о просьбе «Почты России» пока не комментируется.

В настоящее время организация реализует проект по развитию собственной логистической инфраструктуры, в рамках которого собирается построить 38 логистических центров.

Инвестирование средств ФНБ станет возможным в 2020 году после того, как размер ликвидных активов фонда превысит семь процентов ВВП. В отличие от финансирования из федерального бюджета, инвестиции Фонда национального благосостояния предусматривают возвратность.

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