«Яндекс» запустил беспилотную доставку еды в Москве и Иннополисе под Казанью. Заказы осуществляет робот-курьер ровер, следует из заявления компании, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

В Москве воспользоваться такой доставкой можно в деловом квартале «Белая площадь» у метро «Белорусская». Заказы доставляются из ресторанов «Марукамэ», Steak it Easy, Boston Seafood & Bar, Prime, Paul и Cheese Connection. В Иннополисе роботы также возят заказы из ресторанов, однако в дальнейшем их собираются использоваться и для помощи жителям города с другими повседневными делами.

Для доставки еды роботом-курьером надо выбрать ровера при оформлении заказа в приложении «Яндекс.Еда». После этого робот заберет заказ из ресторана и направится по указанному адресу. В приложении можно отслеживать его местоположение. Чтобы забрать заказ, нужно открыть крышку ровера, и сделать это может заказчик со своего смартфона. В компании добавили, что в случае проблем с заказом, доставленным ровером, действуют такие же правила возврата и компенсаций, как и в аналогичных случаях с курьерами. При этом на этапе теста все заказы были осуществлены успешно.

В сентябре стало известно, что американский онлайн-ретейлер Amazon получил разрешение на коммерческую доставку товаров дронами. Компания богатейшего человека мира Джеффа Безоса надеется с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) совершить революцию в мире розничной торговли. О планах доставки посылок дронами не раз говорила и «Почта России», но ее первый эксперимент с БПЛА провалился.