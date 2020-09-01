Американцам начнут доставлять посылки дронами

Онлайн-ретейлер Amazon получил разрешение на коммерческую доставку товаров дронами в США, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.

Федеральное авиационное управление (FAA) присвоило Amazon Prime Air статус авиаперевозчика, что позволяет начать тестировать доставку по воздуху. Однако Amazon должен еще устранить некоторые технические сложности, прежде чем отправлять посылки американцам. Ранее ретейлер в порядке эксперимента использовал дроны для доставки заказов в Великобритании.

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Разрешения от FAA есть уже у сервиса Wing («дочка» Alphabet) и логистической фирмы UPS. Обе компании используют дроны для отправки мелких товаров и лекарств в некоторых штатах. Amazon и другие предприятия, которые надеются совершить революцию в мире розничной торговли с помощью беспилотных летательных аппаратов, в последние годы добились значительных успехов. Они доказали, что их дроны способны летать на большие расстояния и перевозить полезные грузы.

В прошлом году Amazon показала свой шестиугольный беспилотник MK27 с вертикальным взлетом и посадкой, он может перевозить посылки весом до 2,2 килограмма примерно за полчаса. Доставка будет осуществляться в радиусе 12 километров от склада. Дрон оснащен набором умных датчиков. Они позволяют приземляться в доме, не задевая линии электропередач и не представляя опасности для людей или домашних животных.

Котировки Amazon подскочили на новости об одобрении доставки дронами на 1,4 процента. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил компанию в убытках американской почтовой службы. Он заявил, что организация несет потери в 3-4 доллара за одну посылку, работая с Amazon и аналогичными компаниями. Американский президент уверен, что финансовые проблемы можно решить повышением тарифов за доставку для интернет-магазинов.