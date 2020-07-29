Самый богатый человек мира попросил тщательно его проверить

Самый богатый человек в мире и руководитель Amazon Джефф Безос попросил власти США тщательно проверять его и компанию. Обращение Безоса опубликовано на сайте корпорации. С ним предприниматель планирует выступить на антимонопольных слушаниях в Конгрессе.

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«Я считаю, что Amazon должны тщательно проверять. Следует проводить тщательные проверки в отношении всех крупных институтов, будь то компании, ведомства или неправительственные организации. Наша обязанность состоит в том, чтобы показывать отличные результаты», — отметил Безос.

Он также заявил, что его компания в течение последнего десятилетия инвестировала в США 270 миллиардов долларов. На Amazon приходится менее процента мирового розничного рынка, который оценивается в 25 триллионов долларов, и менее 4 процентов розничной торговли в США.

В магазинах Amazon представлена продукция 1,7 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса со всего мира. Безос уверен, что «миру нужны большие компании».

Состояние самого богатого в мире человека выросло за день 20 июля на рекордные 13 миллиардов долларов. Это стало максимальным однодневным приростом за все время ведения рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Состояние Безоса оценивается в 178 миллиардов долларов.