Компанию богатейшего человека мира наказали за торговлю в Крыму

Власти США наказали американскую компанию Amazon, принадлежащую богатейшему человеку мира Джеффу Безосу, за торговлю в Крыму. Об этом говорится в заявлении американского Минфина, опубликованном на сайте ведомства.

По данным властей США, в 2011-2018 годах интернет-ретейлер продавал товары и услуги жителям регионов, в отношении которых действуют американские санкции. Помимо Крыма речь идет об Иране и Сирии. Кроме того, компания, по информации Минфина, непосредственно обслуживала лиц, которые фигурировали в американском черном списке или работали на дипломатические миссии стран, в отношении которых введены ограничения. В результате интернет-ретейлера оштрафовали на 134 тысячи долларов.

Как поясняется в заявлении ведомства, в общей сложности компания провела несколько сотен запрещенных транзакций. Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы в Amazon, которая должна проверять, находится ли клиент компании под санкциями.

США в конце 2014 года запретили любые экономические связи с Крымом после присоединения полуострова к России. Американским компаниям запрещен экспорт товаров, технологий и услуг в Крым. Под запретом так же оказались инвестиции в российский регион, приобретение в нем недвижимости и бизнеса. Помимо прочего, американские санкции подразумевают запрет на любой импорт из Крыма.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!