Компания богатейшего человека мира рекордно подорожала

Акции американской компании Amazon, которая принадлежит богатейшему человеку мира, миллиардеру Джеффу Безосу, рекордно подорожали. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

В понедельник, 6 июля, стоимость бумаги компании впервые пробила отметку в 3000 долларов и достигла 3029 долларов за штуку. По состоянию на 20:15 по московскому времени, стоимость бумаги составляла 3018 долларов. Капитализация Amazon достигла 1,5 триллиона.

На фоне роста стоимости акций компании состояние Джеффа Безоса также увеличилось. В июле оно выросло до 172 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaire Index. Это личный рекорд Безоса — такой величины размер его капитала не достигал даже до развода в 2019 году и раздела имущества. Прежним рекордом считаются 167,7 миллиардов, в которые состояние предпринимателя оценивалось в 2018 году.

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