Акции Tesla рекордно подорожали

Стоимость акций автопроизводителя Tesla Илона Маска рекордно выросла 10 июня и впервые в истории поднялась выше тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:30 мск рост составил более 6,9 процента, а цена за акцию достигла 1005 долларов. Это соответствует рыночной капитализации в 185,3 миллиарда долларов. За год стоимость акций выросла почти в пять раз.

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Агентство Bloomberg связало рекордное подорожание с растущим спросом на бюджетный электрокар Tesla Model 3 в Китае на фоне снятия карантинных мер. Аналитик Дэниэл Айвз назвал интерес со стороны Китая «лучом света для Tesla». Дальнейшее снятие ограничительных мер в США и Европе, введенных из-за пандемии коронавируса, может увеличить капитализацию компании еще больше.

Ранее стало известно, что конкурент Tesla взлетел в цене всего за три дня. Акции американского производителя электрогрузовиков Nikola Motor на бирже подросли на 5,6 процента — до 77,38 доллара за штуку.

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