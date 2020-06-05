Перечислены разбогатевшие в период эпидемии миллиардеры

Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии на 565 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад американской неправительственной организации Institute for Policy Studies.

Общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет 3,512 триллиона долларов.

Отмечается, что больше всего заработали основатели и владельцы компаний, деятельность которых связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете. За почти три месяца некоторые из них увеличили свое состояние более чем на 10 миллиардов долларов.

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Так, в числе разбогатевших в пандемию миллиардеров глава «Амазона» Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Они заработали 36,2 и 12,6 миллиарда долларов соответственно. За ними идет глава Facebook Марк Цукерберг, увеличивший состояние на 30,1 миллиарда долларов. Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск разбогател на 14,1 миллиарда долларов. Основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж за три месяца получили 13,9 и 13,7 миллиарда долларов соответственно.

Также увеличил состояние на 11,8 миллиарда долларов основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Бывший генеральный директор компании Стив Балмер разбогател на 13,3 миллиарда долларов. Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг стал богаче на 12,1 миллиарда долларов. Чуть меньше удалось заработать одному из основателей фирмы спортивной одежды Nike Филу Найту — 11,6 миллиарда долларов..

Однако составители доклада отметили, что пандемия негативно сказалась на благосостоянии простых американцев. Число заявок на получение пособий по безработице в США, согласно данным Минтруда, за это же время превысило 42 миллиона.

Ранее сообщалось, что с начала года российские богачи потеряли 31,5 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.

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