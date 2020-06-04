Tesla пошла на уступки в Европе ради скандальной фабрики

Критика и протесты со стороны защитников окружающей среды в Германии заставили американского производителя электромобилей Tesla пойти на уступки и пересмотреть планы строительства первой фабрики в Европе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на местные власти.

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Компания в течение двух недель представит обновленные планы по возведению завода с учетом требований защитников природы. Так, Tesla собирается снизить забор чистой воды, необходимой для работы фабрики, и уменьшить выброс отходов. Это было одним из главных требований экологов. Ожидается, что первые электромобили сойдут с конвейера предприятия в первой половине 2021 года.

Скандал вокруг компании начался в январе 2020 года. Помимо опасений по поводу нарушения водоснабжения он был спровоцирован масштабной вырубкой лесов для строительства предприятия. Защитники природы подали на компанию в суд и даже добились временной приостановки уничтожения деревьев. Однако после рассмотрения иска суд Бранденбурга встал на сторону американской компании.

Власти Германии в ближайшие годы планируют значительно нарастить выпуск электромобилей. Строительство завода в Европе позволит Tesla бросить вызов таким гигантам немецкого и европейского автопрома, как Volkswagen, BMW и Daimler (бренд Mercedes).

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