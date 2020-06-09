Конкурент Tesla взлетел в цене за три дня

Американский производитель электрогрузовиков Nikola Motor за несколько сессий на бирже по капитализации почти догнал автогиганта. Стартап взлетел в цене за три дня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент публикации материала, акции Nikola на бирже подросли на 5,6 процента — до 77,38 доллара за штуку. Капитализация компании сейчас оценивается в 27,9 миллиарда долларов. Для сравнения, капитализация Ford сейчас составляет 28,6 миллиарда долларов.

На IPO стартап вышел в начале июня. 4 июня стоимость акций достигла 33,75 доллара за штуку, а рыночная капитализация компании составила около 12 миллиардов долларов.

Nikola занимается созданием грузовиков на водородных топливных элементах с нулевыми выбросами в атмосферу. Один из основных конкурентов компании в США — Tesla.

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