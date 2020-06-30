Названы самые дорогие мировые бренды

Amazon, как и год назад, назван самым дорогим брендом в мире. Стоимость компании выросла почти на треть до 415,9 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводятся в рейтинге BrandZ от консалтинговой компании Kantar, пишет CNBC.

Apple заняла второе место, компания оценивается в 352,2 миллиарда долларов. Microsoft с капитализацией в 326,5 миллиарда долларов обогнал Google и стал третьим по значимости брендом в мире. Эксперты объясняют это тем, что сотрудники работали из дома во время пандемии коронавируса и активнее использовали программное обеспечение для совместной работы в Microsoft Teams.

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«Бренды, которые позволяли людям ориентироваться в жизни с помощью цифровых устройств и достигать удобства и комфорта, как правило, увеличились в стоимости или, по крайней мере, лидировали в своей категории», — говорится в отчете. После Google идут Visa, Alibaba, Tencent, Facebook и McDonald’s, десятку замыкает MasterCard.

Рейтинг публикуется ежегодно, в него включаются 100 самых дорогих брендов на основе их рыночной капитализации. В исследовании принимает участие более 3,8 миллионов человек по всему миру.

В июне стало известно, что компания самого богатого в мире человека Джеффа Безоса Amazon проявила интерес к российскому интернет-магазину Ozon. Ретейлером также заинтересовалась японская холдинговая компания Softbank.

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