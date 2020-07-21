Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes.
По последним данным, состояние Маска увеличилось на 5,1 миллиарда долларов за последний день и составило 74,2 миллиарда долларов.
Лидером рейтинга стал глава Amazon Джефф Безос, чье состояние увеличилось на 13 миллиардов долларов, до 189 миллиардов долларов. На втором месте оказался президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с семьей (113,8 миллиарда долларов).
Третью строчку рейтинга миллиардеров занял один из создателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 миллиарда долларов). Следом идет создатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием 90,3 миллиарда долларов.
16 июля сообщалось, что Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Тогда состояние Маска оценивалось в 70,8 миллиарда долларов. В основном ему удалось закрепиться в десятке благодаря росту стоимости акций Tesla. В тройке лидеров оказались Безос, Арно и Гейтс.