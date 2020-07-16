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На взломанных Маске, Гейтсе и Безосе заработали миллионы рублей

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Хакеры, взломавшие Twitter-аккаунты Джеффа Безоса, Билла Гейтса и Илона Маска, на данный момент заработали более семи миллионов рублей. Об этом сообщает Breaking News.

На криптовалютный кошелек мошенников доверчивые подписчики уже перевели 101 тысячу долларов. При этом атака продолжается. Позднее жертвами взлома стали Барак Обама и Джо Байден, а также страницы компаний Apple, Uber и Bloomberg.

О взломе страниц богатейших людей мира сообщалось в ночь на 16 июля. В их аккаунтах появились практически одинаковые записи, в которой пользователям предлагается переслать на биткоин-счет тысячу долларов. После этого, говорится в сообщении, сумма вернется в удвоенном размере.

Предыстория: Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса взломали
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