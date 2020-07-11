Илон Маск обогнал Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск обогнал председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта в списке богатейших людей мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние Маска в пятницу, 10 июля, увеличилось на 6,1 миллиарда долларов после того, как акции Tesla выросли на 11 процентов. В настоящее время состояние главы SpaceX оценивается в 70,5 миллиарда долларов, а состояние Баффетта — в 67,8 миллиарда долларов.

Помимо председателя совета директоров Berkshire Hathaway, Маск также обогнал в списке богатейших людей мира совладелицу L'Oreal Франсуазу Бетанкур-Майерс, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, владельца Reliance Industires и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани, а также сооснователя Google Сергея Брина.

Ранее сообщалось, что состояние богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса, по состоянию на 9 июля превысило 180 миллиардов долларов. Это стало новым рекордом, а идущий следом в рейтинге основатель Microsoft Билл Гейтс отстает почти на треть.

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