Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса превысило 180 миллиардов долларов. Это максимальная оценка активов, которую когда-либо фиксировало издание Forbes.

Богатейший человек мира стал еще богаче после того, как курс акций компании вырос до 3083,97 доллара за штуку, а капитализация Amazon таким образом достигла 1,54 триллиона долларов. Безосу принадлежит 11,1 процента акций, на данный момент они оцениваются в 182,6 миллиарда долларов.

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В первой половине марта акции Amazon упали на 15 процентов из-за пандемии коронавируса. Затем, когда потребители на фоне карантина чаще стали совершать покупки в онлайн-магазинах, стоимость компании взлетела более чем на 80 процентов.

Впервые Безос стал богатейшим человеком планеты в июле 2017 года, однако пробыл в этом статусе всего несколько часов, поскольку в тот же день Amazon отчитался о квартальной потере прибыли и акции пошли вниз. В октябре 2017 года он снова оказался первым благодаря высоким показателям компании за третий квартал и закрепился на этой позиции.

Ближайший преследователь Безоса — крупнейший акционер и основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 115 миллиардов долларов, что на 68 миллиардов меньше, чем у лидера.

В 2019 году Безос развелся со своей женой Маккензи. Ей отошла четверть акций основателя Amazon. На сегодняшний день они вместе с другими ценными бумагами, которыми владеет Безос, оценивались бы в 240 миллиардов долларов. Сама Маккензи занимает второе место в списке богатейших женщин планеты с состоянием в 59,8 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что власти США оштрафовали компанию Amazon на 134 тысячи долларов за торговлю на территориях, в отношении которых действуют санкции, — Крыма, Ирана и Сирии. По сведениям Минфина, Amazon также обслуживал лиц, которые входят в американский черный список.

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