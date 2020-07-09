Главные богачи мира захотели богатеть быстрее

Треть долларовых миллионеров оказались недовольны тем, как их средствами распоряжаются управляющие компании, а каждый пятый готов перевести активы в другую фирму. Такие данные приводятся в докладе World Wealth Report 2020 французской компании Capgemini, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос был проведен еще в 2019 году, то есть до обрушения рынков, связанного с пандемией коронавируса. Главные богачи мира возмутились высокими гонорарами управляющих, непрозрачностью их деятельности, а также низкой эффективностью, не позволяющей клиентам богатеть быстрее, чем это в реальности происходит.

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Участники опроса указали, что хотели бы платить за полученный результат управления активами и предоставляемые услуги, а не пропорционально величине активов, находящихся под управлением.

Также три четверти миллионеров указали, что их не удовлетворяет качество предоставляемой информации, поэтому они готовы обратиться за ней к другим источникам. В их числе называются крупные технологические компании.

Как указано в докладе, в совокупности долларовые миллионеры — это порядка 20 миллионов человек — на конец 2019 года владели активами стоимостью 74 триллиона долларов. При этом за год их состояние увеличилось на 8,7 процента. Еще в 2012 году таких насчитывалось только 12 миллионов, а их состояние достигало только 46 триллионов долларов.

Ранее сообщалось, что состояние богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса, по состоянию на 9 июля превысило 180 миллиардов долларов. Это стало новым рекордом, а идущий следом в рейтинге основатель Microsoft Билл Гейтс отстает почти на треть.

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