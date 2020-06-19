Богачи обеднеют на триллионы долларов из-за пандемии

Совокупное мировое богатство может сократиться на 16 триллионов долларов в 2020 году, если кризис из-за пандемии коронавируса будет длиться долго. Но даже в случае быстрого восстановления богачи все равно обеднеют на шесть триллионов долларов. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Для сравнения: финансовый кризис в 2008 году уменьшил мировой капитал на 10,2 триллиона долларов. Совокупный объем частного богатства достиг 226 триллионов долларов в 2019 году, что на 9,6 процента больше, чем в 2018-м. Теперь в период с 2019 по 2024 год рост благосостояния во всем мире замедлится. Согласно прогнозам, данный показатель вернется к уровню, который был до эпидемии, только к 2023 году.

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«Больше всего из-за медленного восстановления пострадают миллионеры и миллиардеры, поскольку их капиталы сильно зависят от рынка акций», — сказала автор доклада Анна Закржевски (Anna Zakrzewski). Число долларовых миллионеров во всем мире утроилось за последние 20 лет, достигнув 24 миллионов человек к концу 2019 года. Они контролируют более половины всего мирового богатства. Свыше двух третей состоятельных людей живут в Северной Америке (16,4 миллиона).

В мае стало известно, что российские богачи стали еще богаче за время пандемии коронавируса. Их состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов — до 454 миллиардов.

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