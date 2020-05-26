Российские богачи стали еще богаче во время пандемии

За время пандемии коронавируса российские богачи стали еще богаче: их состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов — до 454 миллиардов, сообщает Forbes.

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Журнал указывает, что больше остальных заработал владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние выросло на 6,4 миллиарда долларов. Также на 5,4 миллиарда долларов выросло состояние председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Также в число разбогатевших миллиардеров вошли глава «Северстали» Алексей Мордашов и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Как сообщалось ранее в мае, совокупное состояние американских миллиардеров выросло на 434 миллиарда долларов. Больше остальных состояние увеличилось у основателя интернет-платформы Amazon Джеффа Безоса и создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Их состояние выросло на 34,6 и 25 миллиардов долларов соответственно.

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