Раскрыты возникшие при пандемии коронавируса новые показатели богатства

Журналисты Business Insider раскрыли новые показатели благосостояния, которые возникли за время пандемии коронавируса. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В частности, когда США столкнулись с нехваткой диагностических тестов на ранних этапах распространения инфекции, некоторые состоятельные граждане начали нанимать личных врачей. Эти медики приезжали на дом и проводили индивидуальные тестирования, которые позволяли легко и быстро узнать результаты анализов на COVID-19.

Еще одним показателем роскоши оказалось наличие домашнего персонала во время режима самоизоляции. Таким образом, обеспеченные люди вместе с прислугой перебирались в элитные загородные дома. Например, жители Нью-Йорка в основном предпочли провести карантин на севере в горах или же в престижном районе Хэмптонс.

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Более того, во время пандемии богачи стали интересоваться ранчо. Компания California Outdoor Properties, которая занимается продажей таких поместий в Калифорнии и Неваде, сообщила Business Insider, что в апреле спрос на недвижимость увеличился на 76 процентов. Владелец предприятия Тодд Ренфрю отметил, что недавно он продал ранчо стоимостью 5,7 миллиона долларов (404 миллиона рублей) покупателю из Калифорнии, который хотел «сбежать» от коронавируса.

Помимо этого, некоторые состоятельные люди начали получать вторые паспорта, чтобы обеспечить себе возможность в любой момент уехать в страну, где предлагаются более качественные медицинские услуги. По информации издания, в течение первых трех месяцев 2020 года количество граждан, подающих заявление на получение нового гражданства, увеличилось на 42 процента.

В апреле сообщалось, что богачи потратили миллионы долларов на бриллианты от скуки в самоизоляции. Cпециалист аукционного дома Sotheby's Катарина Бекет отметила, что состоятельные люди покупают драгоценные украшения и носят их дома, потому что это приносит им радость. В общей сложности объем продаж украшений дома Sotheby's составил 6,1 миллиона долларов (451 миллион рублей).

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