Китайцы отдали миллионы долларов за роскошь в первый день после самоизоляции

В первый день после отмены режима самоизоляции, введенного в Китае из-за распространения коронавирусной инфекции, люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу выручил почти три миллиона долларов. Об этом сообщает WWD.

По случаю открытия в магазине выставили на продажу различные предметы роскоши: посуду, мебель, продукцию из кожи, а также дорогие сумки, в частности, украшенную бриллиантами «Гималайскую Birkin». В общей сложности клиенты Hermes отдали за покупки 19 миллионов юаней (2,7 миллиона долларов).

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Некоторые из них поделились снимками своего шопинга в соцсетях. Так, пользовательница с никнеймом Atomniu опубликовала несколько кадров из двухэтажного бутика, интерьер которого создали дизайнеры парижского агентства RDAI, на китайской платформе Xiahongshu. Она рассказала, что за один день потратила миллион юаней (142 тысячи долларов) на одежду, обувь и сумку Birkin из крокодиловой кожи.

7 апреля стало известно, что жители материкового Китая перестали умирать от коронавируса — впервые с января там не было зафиксировано ни одной смерти по этой причине. В тот же день власти страны разблокировали выезд из Уханя — города-очага распространения инфекции.

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