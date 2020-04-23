Богачи отдали миллионы долларов за бриллианты от скуки в самоизоляции

Cпециалист аукционного дома Sotheby's Катарина Бекет (Catharine Becket) назвала суммы, потраченные миллионерами на бриллианты во время самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, заскучавшие богачи раскупили на аукционах старинные ювелирные изделия за сотни тысяч долларов. С начала марта Sotheby's провел несколько онлайн-торгов, где были проданы 92 процента лотов, а 61 процент лотов при продаже превысили свою первоначальную цену.

Например, кольцо с алмазом 1930 года продали за 199 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей). Кольцо с желтым бриллиантом, изначально оцененное в 206 тысяч долларов (15,5 миллиона рублей), приобрели в итоге за 253 тысячи долларов (чуть больше 19 миллионов рублей). Пару бриллиантовых сережек с изумрудами бренда Graff продали за 60 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), что почти вдвое превысило изначальную цену.

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В общей сложности объем продаж дома Sotheby's составил 6,1 миллионов долларов (451 миллион рублей).

«Они носят свои громадные бриллианты дома, потому что это приносит им радость», — отметила Катарина Бекет. Она также сообщила, что ей удалось уговорить своего клиента выставить на аукцион ценный лот — бриллиантовый браслет Tutti Frutti 1930 года c разноцветными камнями бренда Cartier. Изначальная стоимость изделия составит 600 тысяч долларов (45 миллионов рублей). Специалист уверена, что «продажа онлайн пройдет очень успешно».

Ранее в апреле китайцы потратили миллионы долларов в первый день после отмены режима самоизоляции. Так, люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу по случаю открытия выставил на продажу различные предметы роскоши: посуду, мебель, продукцию из кожи, а также дорогие сумки, в частности, украшенную бриллиантами «Гималайскую Birkin». По итогу дня выручка составила почти три миллиона долларов.

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