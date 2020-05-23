Богатейшие люди стали еще богаче

Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

Наиболее успешным год стал для Марка Цукерберга (Facebook) благодаря повышению курса акций компании. Состояние миллиардера выросло на 31 миллиард долларов до 86,5 миллиарда долларов. Таким образом Цукерберг поднялся на четвертое место в списке богатейших людей мира. В апреле этого года глава Facebook занимал седьмую строчку.

Основатель Amazon Джефф Безос, который является главным богачом планеты, заработал за последние два месяца 29,9 миллиарда долларов. Его суммарное состояние выросло до 146,9 миллиарда долларов. Билл Гейтс (Microsoft) увеличил свое состояние на 11,9 миллиарда долларов до 106,5 миллиарда долларов.

Также увеличили свои активы гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, глава инвестфонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, один из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисон, экс-руководитель Microsoft Стив Балмер, один из основателей Google Ларри Пейдж и другие. В результате общая стоимость активов 25 миллиардеров из списка Forbes достигла почти 1,5 триллиона долларов.

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