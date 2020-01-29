Самый богатый европеец стал богаче на два миллиарда долларов за сутки

Глава французского холдинга LVMH, который производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy Бернар Арно, во вторник, 29 января, увеличил свое состояние на 2,3 миллиарда долларов — до 108,1 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные работающего в реальном времени счетчика Forbes Real Time.

На рост состояния Арно повлияла хорошая финансовая отчетность LVMH: 28 января холдинг сообщил о рекордной выручке за 2019 год — 53,7 миллиарда евро против 46,8 миллиарда в 2018-м.

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По состоянию на 29 января Арно занимает третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его опережают основатель Microsoft Билл Гейтс (109,8 миллиарда долларов) и создатель Amazon Джефф Безос (115 миллиардов). Агентство Bloomberg оценивает состояние богатейших людей мира по-другому — согласно данным Bloomberg Billionaires Index, Бернар Арно имеет 101,1 миллиарда долларов (рост на 2,25 миллиарда за сутки), а Билл Гейтс и Джефф Безос — по 115 миллиардов.

Состояние Бернара Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов в июне 2019-го. За 2019 год и в начале 2020-го он несколько раз становился богатейшим человеком мира, однако Безос вновь опережал его.

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