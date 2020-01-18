Назван новый богатейший человек мира

Самым богатым человеком мира вновь стал Бернар Арно — глава французского холдинга LVMH, который производит предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Chaumet, Moët & Chandon и Hennessy. Об этом сообщает издание Forbes.

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Это произошло после того, как курс акций Amazon упал на 0,7 процента, тогда как акции LVMH выросли на ту же величину. В результате состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, занимавшего первую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes, сократилось на 760 миллионов долларов, а состояние Арно, находившегося на втором месте, увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, и они поменялись местами.

Состояние Бернара Арно и его семьи впервые превысило 100 миллиардов долларов в июне 2019 года. С тех пор глава LVMH разбогател еще на 17 миллиардов долларов. В течение второй половины 2019 года он несколько раз становился богатейшим человеком мира, однако Безос, состояние которого оценивается в 115,6 миллиарда долларов, всякий раз возвращал этот титул себе.

Помимо Арно и Безоса, в первую пятерку рейтинга миллиардеров Forbes входят основатель Microsoft Билл Гейтс, глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и основатель Facebook Марк Цукерберг. Издание считает богатейшим жителем России Леонида Михельсона, который возглавляет газовую компанию «Новатэк» и нефтехимический холдинг «Сибур». Он занимает 36-е место в рейтинге Forbes с состоянием, оцениваемым в 27 миллиардов долларов.

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