Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Самым успешным бизнесменом в уходящем году стал владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. Он также является третьим богатейшим человеком планеты, его доходы превышают 100 миллиардов долларов. Капитал Арно прибавил 40 миллиардов долларов. Марк Цукерберг, возглавляющий Facebook, занял второе место среди успешных бизнесменов 2019-го. Его капитал увеличился на 22,1 миллиарда долларов. На третьем месте в «списке победителей» — Амансио Ортега, глава Inditex. Он разбогател за год на 17,3 миллиарда долларов.

В списке «неудачников года» оказался возглавляющий Amazon Джефф Безос, один из самых богатых людей в мире. Он потерял в 2019-м 13,1 миллиарда долларов из-за развода. Глава компании Wipro Limited Азим Премджи потерял на миллиард больше Безоса. Так же потерял часть своего капитала (3,4 миллиарда долларов) Субхаш Чандра — глава индийского медиаконгломерата Essel Group.

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В ноябре 2019 года сообщалось, что Бернар Арно поднялся на вторую строчку рейтинга Forbes, подвинув Билла Гейтса. Его состояние составило 107 миллиардов долларов.

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