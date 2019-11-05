Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно поднялся на вторую строчку рейтинга Forbes, обновляющегося в реальном времени. Его состояние составило 107 миллиардов долларов.

Самым богатым человеком в мире по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 112,4 миллиарда долларов. На третью строчку опустился основатель Microsoft Билл Гейтс (106,9 миллиарда долларов).

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Отмечается, что состояние 70-летнего Арно выросло на 0,68 процента — 726 миллионов долларов, в то время как состояние Гейтса выросло на 46 миллионов долларов.

В пятерке богатейших людей мира оказались Уоррен Баффет (87,3 миллиарда долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (72 миллиарда долларов), потерявший 200 миллионов долларов.

В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Отмечалось, что момент стал историческим, поскольку Гейтс никогда прежде не занимал место ниже второй строчки.

Между тем Арно только в июне 2019 года стал третьим в мире человеком, чье состояние перевалило за 100 миллиардов долларов. В целом с начала года активы Арно выросли почти на 40 миллиардов долларов за счет подорожания акций LVMH.

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