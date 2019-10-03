Богатейшие американцы стали еще богаче

Журнал Forbes опубликовал ежегодный список 400 самых богатых людей в США. Их общее состояние составило 2,96 триллиона долларов, что оказалось на 2,2 процента больше, чем в прошлом году. При этом среднее состояние увеличилось на 7,4 миллиарда долларов. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Первое место в рейтинге сохранил за собой основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на то, что потерял несколько миллиардов в результате развода. Сейчас его капитал оценивается в 114 миллиардов долларов против 160 миллиардов в прошлом году. На втором месте оказался Билл Гейтс с 106 миллиардами долларов, а тройку замкнул Уоррен Баффет (80,8 миллиардов долларов). Порог для попадание в рейтинг в 2019 году составил 2,1 миллиарда долларов.

Материалы по теме Не жалко На что тратят свои деньги самые богатые люди мира

Также в пятерку вошли основатель Facebook Марк Цукерберг (69,6 миллиарда долларов) и глава совета директоров производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (65 миллиардов долларов). На 10 строчке рейтинга оказался наследник основателя ретейлера Walmart Джим Уолтон (51,6 миллиарда долларов).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!