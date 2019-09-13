Решившийся улететь в космос миллиардер оставил бизнес

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава согласился продать контрольный пакет акций онлайн-ретейлера одежды, обуви и аксессуаров Zozo. Покупателем станет Yahoo Japan, а стоимость сделки оценивается в 3,7 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Маэдзава продаст 30,4 процента Zozo, до сих пор ему принадлежало 36,8 процента. Кроме того, по соглашению, он должен будет оставить пост генерального директора компании.

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Маэдзава, состояние которого Forbes оценивает в 2,2 миллиарда долларов, — известный коллекционер произведений искусства. Например, в 2017 году он купил картину Жана-Мишеля Баскии за 110,5 миллиона долларов, стоимость стала рекордной для полотен американских художников. В сентябре 2018-го японский миллиардер стал первым космическим туристом, который отправится к орбите Луны.

В начале сентября основатель ретейл-империи Fast Retailing и владелец сети магазинов Uniqlo Тадаси Янаи объявил, что хочет, чтобы его бизнес унаследовала женщина. По его мнению, руководители женского пола настойчивы и внимательны к деталям.

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