Илон Маск назвал имя первого космического туриста к орбите Луны

Илон Маск, основатель компании SpaceX назвал имя первого туриста, который отправится к орбите Луны. Как написал предприниматель в своем Twitter, им стал 42-летний японец Юсаку Маэдзава.

Материалы по теме Прощай, Земля! Илон Маск представил план колонизации Марса

Маэдзава — модельер, основатель онлайн-магазина одежды Zozotown. Его состояние по оценке Forbes равняется примерно трем миллиардам долларов.

Полет вокруг Луны состоится на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket), представленной Маском в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Старт первого полета космических туристов к орбите Луны был запланирован на 2018 год, однако компания по неназванным причинам решила отодвинуть его на середину 2019-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!