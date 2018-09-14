SpaceX выбрала первого космического туриста

Американская компания SpaceX выбрала первого в мире туриста, который облетит вокруг Луны на ракете-носителе BFR (Big Falcon Rocket). Об этом компания сообщила на официальной странице в Twitter.

«Этот важный шаг откроет доступ в космос обычным людям, мечтающим о таком путешествии», — говорится в посте.

С путешественником уже подписан контракт. В компании также сообщили, что имя избранного туриста будет объявлено в понедельник, 17 сентября. Однако пользователи сети уже пытаются угадать, кто это будет.

«Илон Маск, это же ты, не так ли?», — писали одни. «Это я, ребята! Илон сказал, что я смогу просто подержаться за крыло», — шутили другие.

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Основатель Space X Илон Маск представил Big Falcon Rocket в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Старт первого полета космических туристов к орбите Луны был запланирован на 2018 год, однако компания по неназванным причинам решила отодвинуть его на середину 2019-го.

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