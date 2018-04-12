В SpaceX назвали цену билета на рейс Big F*cking Rocket

Президент и операционный директор американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала о сроках запуска и стоимости билета на рейс транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket), также в шутку называемой Big F*cking Rocket. Об этом сообщает Recode.

На конференции TED менеджер рассказала, что BFR заработает в течение десятилетия и будет рассчитана, в том числе, на перевозку около ста человек в пределах Земли или к Марсу. Менее чем за час транспортная система, отмечает Шотвелл, доставит человека практически в любую точку земного шара, а стоимость билета будет дороже экономического, но дешевле бизнес-класса для трансатлантических авиаперелетов (несколько тысяч долларов).

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Такая стоимость перелета, по словам Шотвелл, объясняется тем, что BFR будет допускать оперативное (до 12 раз за 24 часа) изменение маршрута при условии запуска транспортной системы примерно раз в сутки.

Основатель Space X Илон Маск представил BFR в сентябре 2017 года. Система включает многоразовые сверхтяжелую ракету (первая ступень) и пилотируемый корабль (вторая ступень), вмещающий 100 человек. Она предназначена для околоземных полетов, запусков космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс. В конечном итоге BFR должна заменить все действующие и создаваемые ракеты и корабли SpaceX.

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