Статью Forbes о долге группы «САФМАР» назвали попыткой навредить бизнесу России

Попыткой нанести урон российскому бизнесу и экономике в целом назвали эксперты публикацию Forbes о якобы существующем долге группы «САФМАР» Михаила Гуцериева в один триллион рублей. По мнению, экспертов и ряда СМИ, статья Forbes — «идеологическое продолжение печально известных антироссийских санкций и общей политики США, направленной на дискредитацию и дестабилизацию российской экономики в целом».

«На фоне жесткой антироссийской риторики и санкционного режима действия издания, работающего под американским брендом, могут дестабилизировать деятельность одного из крупнейших промышленно-финансовых холдингов России и тем самым нанести серьезный урон отечественным бизнесу и экономике в целом», — заявил эксперт Академии реальной политики Сергей Соловьев, слова которого приводит издание «Новые ведомости».

Он также считает, что «фактически авторы статьи в Forbes искусственно притянули к успешно действующим компаниям группы «САФМАР» долги санированных Бинбанка, Ростбанка, МДМ-банка», не говоря уже о том, что «их санация давно закончилась, а сами банки чувствуют себя в добром здравии».

Издание также называет «безосновательной ложью» приведенную Forbes информацию о связи между долговыми обязательствами бывших топ-менеджеров таких банков, как Бинбанк, МДМ банк, Рост-Банк и финансовым положением «САФМАР». «Стоит напомнить, что промышленно-финансовый конгломерат «САФМАР» является одной из крупнейших, бюджетообразующих корпораций страны. Ее предприятия (среди которых такие известные компании, как «Русснефть», «М.Видео» и другие) успешно работают во многих регионах России. И, видимо, положительные производственные и финансовые результаты группы пришлись кому-то не по душе», — отмечают «Новые ведомости».

Бывший владелец Бинбанка Михаил Шишханов также опроверг информацию относительно банка, опубликованную в статье Forbes. «Авторы материала объединили мои обязательства и кредитный рыночный портфель санированных банков и потенциальные денежные требования ко мне и менеджерам банков как к бывшему владельцу и топ-менеджеру Бинбанка, Рост-банка, МДМ-банка и других банков с рыночным кредитным портфелем группы «САФМАР», хотя их неоднократно я просил этого не делать. Я еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к группе «САФМАР» и ее обязательствам, как и группа «САФМАР» не имеет никакого отношения к моим обязательствам и потенциальным денежным требованиям, связанным с санацией принадлежавших мне банков, и требую от Forbes прекратить связывать меня и группу «САФМАР» и распространять недостоверные сведения», — приводит его слова «Комсомольская правда».

Михаил Шишханов также отметил, что в течение последних лет были санированы и санируются несколько коммерческих банков, среди акционеров которых были крупные промышленно-финансовые группы и известные предприниматели. «В силу этики я не буду называть их фамилии, однако ни разу Forbes не связал, как в случае с «САФМАР», обязательства этих банков с обязательствами промышленно-финансовых групп и именами известных предпринимателей, хотя они имели непосредственное отношение к этим банкам», — добавил он.

В «КП» напомнили, что санация упомянутых банков давно закончилась, и они «пребывают в добром здравии». Также издание подчеркивает, что авторы статьи не сообщили, на основании каких источников и документов они сделали свои выводы: источники они именуют «неназванными, анонимными», а о документах и вовсе не упоминают.

Накануне стало известно, что компания «АС РУС МЕДИА», издающая журнал Forbes в России, приняла решение подать иск о защите деловой репутации к группе «САФМАР» Михаила Гуцериева. В медиакомпании сочли заявление группы, в котором в котором статья издания была названа «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики», «порочащим деловую репутацию Forbes».

11 октября российское издание Forbes опубликовало статью, в которой утверждала, что совокупный долг группы «САФМАР», принадлежащей бизнесмену Михаилу Гуцериеву, составляет триллион рублей. Основу долга, как утверждалось в статье, составляют обязательства перед банком «Траст», выполняющим функцию банка «плохих» активов, в размере 320 миллиардов рублей. Также в статье посчитали долги принадлежащей Гуцериеву нефтяной компании «Русснефть» и задолженность «Сафмара» перед банками.

Группа «САФМАР» информацию о рекордном долге опровергла. «Мы неоднократно заявляли о том, что ни группа "Сафмар", ни ее основной владелец Гуцериев не имеют никакого отношения к долгам Бинбанка и Рост-банка, любым другим обязательствам их экс-акционера М. Шишханова и бывших топ-менеджеров банков», — отмечалось в заявлении группы. Так же в «САФМАР» подчеркнули, что оставляют за собой право обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.

