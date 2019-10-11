Самая богатая семья России задолжала триллион рублей

Совокупный долг компаний, связанных с семьей банкира Михаила Гуцериева, составляет примерно триллион рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на два источника.

Подсчет осуществил банк «Траст», известный как банк «плохих» активов. Он же является одним из крупнейших кредиторов семьи бизнесмена: племянник Гуцериева Микаил Шишханов должен «Трасту» 320 миллиардов рублей.

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Самую крупную сумму структуры семьи Гуцериева должны Сбербанку — почти 500 миллиардов рублей. Из них 170 миллиардов составляет долг Афипского нефтеперерабатывающего завода, который Гуцериев за собой не признает.

Кроме того, подконтрольная семье «Русснефть» должна ВТБ 77 миллиардов рублей. Компании Гуцериевых имеют кредиты и в других банках, но их суммы не превышают 10 миллиардов рублей в каждом.

Общий объем долга Forbes оценивает в один процент от активов всей банковской системы России.

Ранее журнал составил шестой ежегодный рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России. В пятый раз список возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

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