Названы самые разбогатевшие российские миллиардеры

Один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин является самым разбогатевшим российским миллиардером по версии журнала Forbes. Как подсчитал журнал, за год его состояние увеличилось более чем на треть и оценивается в 23,6 миллиарда долларов. Потанин занимает третье место в рейтинге самых богатых россиян.

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На второе место рейтинга Forbes помещает председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона. Богатейший человек России за год заработал 5,9 миллиарда долларов, увеличив состояние до 27 миллиардов. Третьим самым удачливым миллиардером России журнал называет совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда. В списке Forbes Real Time он занимает вторую строчку.

В топ-5 также вошли член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (за год он заработал 4,1 миллиарда долларов, а его состояние выросло до 22,7 миллиарда) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (за год заработал 3,8 миллиарда долларов и увеличил состояние до 20,2 миллиарда).

Ранее Forbes представил аналогичный рейтинг миллиардеров для всего мира. Самыми удачливыми в нем оказались владелец Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно. За год он увеличил состояние на 40 миллиардов долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг стал вторым (плюс 22,1 миллиарда долларов), глава Inditex (бренды Bershka, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho и т.д.) Амансио Ортега оказался третьим (плюс 17,3 миллиарда долларов).

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