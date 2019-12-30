Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за последние четыре года, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на подсчеты Bloomberg.

В список включены 23 российских участника рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI, 500 богатейших людей планеты). Больше всех в уходящем году разбогател совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на 8,5 миллиарда долларов до 28,2 миллиарда.

Следом идет президент «Лукойла» Вагит Алекперов (рост — 6,2 миллиарда, состояние — 22,3 миллиарда) и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (рост — 5,2 миллиарда, состояние — 24,6 миллиарда). Также в пятерке лидеров еще один акционер указанных выше компаний Геннадий Тимченко (рост — 4,3 миллиарда, состояние — 18,2 миллиарда) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин (рост — 3,5 миллиарда, состояние — 21,3 миллиарда).

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До этого такой же рейтинг представил журнал Forbes. В нем Потанин также оказался на первом месте, но его успехи эксперты оценили несколько слабее — плюс 7,8 миллиарда долларов за год. В этом рейтинге поменялись местами Михельсон и Алекперов. У первого прибавка к капиталу составила 5,9 миллиарда долларов, у второго — 5,3 миллиарда.

Михельсона Forbes назвал самым успешным российским предпринимателем 2010-х годов. С начала десятилетия его состояние увеличилось на 22,6 миллиарда долларов.

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