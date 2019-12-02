Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Раскрыта правда о страшнейшей эпидемии в истории человечества
Офис Зеленского обеспокоился заявлением Володина о распаде Украины
Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун
Обманом снятая в порно девушка раскрыла подробности мошеннической схемы
Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов
Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
Воздух в Сиднее стал плохим
Маленькая язва на губе женщины оказалась смертельной болезнью
Новости партнеров

Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее

Перейти в «Мою Ленту»

Совокупное состояние россиян, входящих в список 500 богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала года выросло на 38,413 миллиарда долларов. При этом за ноябрь рост составил почти восемь миллиардов.

Это означает, что в последний месяц состояние богатейших людей России росло в 2,5 раза быстрее, чем в среднем за предыдущие десять месяцев 2019 года.

В настоящее время в BBI входят 23 гражданина России. На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).

На втором месте идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, у которого 23,7 миллиарда (плюс 4,26 миллиарда). Третьим с состоянием 21,1 миллиарда долларов (плюс 5,03 миллиарда) стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Далее идут Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index высчитывается с 2012 года. Он основан на стоимости акций компании, долями в которых владеют бизнесмены. На первом месте по состоянию на 2 декабря в нем находится находится основатель Amazon Джефф Безос, у которого 112 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что богатейшие представители российского бизнеса согласились вложить в проекты на территории России около 70 триллионов рублей. Их ответ подразумевает принятие закона о защите капиталовложений на территории страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олигархи согласились раскошелиться во благо России
Российский олигарх обеспечил деньгами целую область
Российские олигархи стали еще богаче
Другие материалы рубрики
Экономика00:0127 ноября

Сыграли в черную

Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
03:00Сегодня

Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США

22:03 2 декабря

В мире исчезнет легендарная нефть

20:55 2 декабря

Европа обвалила цены на российский газ до минимума

Экономика12:36 1 декабря

Проигравших нет

Крупнейшие в России соревнования профмастерства WorldSkills Hi-Tech прошли в Екатеринбурге
20:22 2 декабря

России вернут долг времен СССР

19:41 2 декабря

Владельцев украинской земли засекретили

17:56 2 декабря

«Нафтогаз Украины» захотели обезглавить

Экономика09:3726 ноября
Здание Рейхстага

За поддержкой в Бундестаг

Помогут ли германские парламентарии в борьбе за недвижимость в Москве
17:02 2 декабря

Подсчитаны траты россиян в «Черную пятницу»

16:39 2 декабря

Российский налог озадачил иностранцев невозможностью заплатить его

15:52 2 декабря

Киев испугался проблем при отказе от российского газа

Россия
Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета пенсий военных
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
В Петербурге загорелся ангар с химическими удобрениями
«Наслаждаешься видом пачек банкнот»
 
Установлены личности всех погибших в ДТП в Забайкалье
Выросло число жертв после падения автобуса с моста под Читой
В искореженном салоне все еще могут быть живые. Что известно о ЧП в Забайкалье
Бывший «нашист» и депутат Госдумы объяснил получение немецкого гражданства
Все материалы
Мир
Воздух в Сиднее стал плохим
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
ФБР нашло угрозу в российских приложениях
Старенький принц
Наследник Елизаветы II всю жизнь ждал корону. Чем он занимался последние 70 лет?
Захарова прокомментировала слова Зеленского о «потерявшихся» украинцах
Лейтенант Принцип
Как Южная Корея заменила одного диктатора другим: он давил людей танками, но был помилован
Стала известна причина заморозки Трампом помощи Украине
Все материалы
Бывший СССР
Офис Зеленского обеспокоился заявлением Володина о распаде Украины
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
Десантный корабль «Юрий Олефиренко»Слили в унитаз
Пока Украина судится за разграбленные туалеты, ее флот превращается в металлолом
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Все материалы
Экономика
Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Предсказан конец золотой эпохи сланцевой нефти в США
Сыграли в черную
Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться
В мире исчезнет легендарная нефть
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Все материалы
Силовые структуры
Растративший два миллиарда рублей российский экс-чиновник пустился в бега
Андрей Чикатило«Там, где я был, оставались трупы»
Почему советского маньяка Андрея Чикатило ловили 13 лет и как за него страдали невиновные
Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан подозреваемый в переписке с покончившей с собой второклассницей
ФСБ ликвидировала крупнейшую в Дагестане ОПГ «Шараповские»
В 90-е эти бандиты убивали и устраивали теракты. У них был огромный арсенал
Российский полицейский собрал с коллег деньги на конкурс и потратил на себя
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта правда о страшнейшей эпидемии в истории человечества
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Предсказано наступление гибельного голода по всей Земле
Николай Богданов-Бельский «Будущий инок», 1889 год«Раскол в головах продолжается и сейчас»
Кто придумал особый путь России и почему эта идея стала лишь подражанием Западу?
Nokia раскрыла цену замены неубиваемой 3310
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Опубликовано фото боевого российского робота в Сирии
Все материалы
Спорт
Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун
Адриан Сан-Мигель дель Кастильо«Мы выпустили замерзшего голкипера»
Осечка «Сити», новая победа Моуринью и железный характер «Лестера» — главные события тура АПЛ
Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Василий Соломин«Не выиграет чемпионат — посадим!»
Он стал первым советским чемпионом мира по боксу. За что спортсмен получил 10 лет колонии?
Назван первый лауреат премии имени Льва Яшина
«Ириски» для Клоппа
На чем можно заработать в 15-м туре АПЛ
Глава РУСАДА назвал способ избежать роковых последствий допингового скандала
Все материалы
Культура
Названа самая надоедливая рождественская песня
За гранью добра и зла
Робот-возлюбленный, веганы и депрессия — 10 лучших романов зимы на Non/fiction
Актер из «Игры престолов» отреагировал на получение премии «Человек года»
А у нас на селе
Фонд кино потратил на кинозалы в регионах 4 миллиарда рублей. В них никто не ходит
Бодипозитивная певица опубликовала несколько снимков без одежды
Кровавый режим
Ведьмак, викинги, вампиры — какие сериалы смотреть в декабре
Отец Эмбер Херд угрожал застрелить Джонни Деппа
Все материалы
Интернет и СМИ
Обманом снятая в порно девушка раскрыла подробности мошеннической схемы
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Джонсон попался на плагиате твитов о теракте
Великое советское завтра
 
Избивший мать в прямом эфире блогер заинтересовал полицейских
Все материалы
Ценности
Мужчина надел платье и попал на обложку женского журнала впервые за 35 лет
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Двое мужчин избили московскую школьницу ради дорогой сумки
Мистер люкс
Он сколотил миллиардное состояние на любви людей к роскоши. И не намерен останавливаться
Невеста из России показала помолвочное кольцо и опозорила жениха в сети
Овчинка с выделкой
Люди веками носили дешевые тулупы. Почему они стали модными?
Сестра попыталась перещеголять невесту, встала в центре на фото и была обругана
Все материалы
Путешествия
Ожидавшие самолет в аэропорту два дня россияне поделились своими ощущениями
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Назван самый популярный день недели у россиян для покупки билетов в отпуск
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Объяснен рост популярности Крыма среди туристов
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Раскрыта опасность бронирования отелей через интернет
Все материалы
Из жизни
Маленькая язва на губе женщины оказалась смертельной болезнью
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Акула-людоед намертво вцепилась в гигантскую рыбу в метре от рыболовов
Джон Эрик УэллсБольшая маленькая ложь
Маляр притворился миллионером и обманул десятки людей. За это его ищут по всему миру
Огромное наследство превратило женщину в бездомную наркоманку
Жизнь на обочине
«Человека-слона» ненавидят за его внешность. Чтобы выжить, он вынужден это терпеть
Мужчина принял рак за простуду и остался с дырой вместо носа
Все материалы
Чем вдохновлялись авторы Tesla Cybertruck?
Все идейные предшественники пикапа Tesla: Очень Серьезное Расследование «Мотора»
Лучший внедорожник мира всего за 7 миллионов
Видео: русский Sherp Max — ему рукоплещет Top Gear, он есть в гараже Канье Уэста...
Лучшее автомобильное видео ноября
Эпичное возвращение Кена Блока, Lada при ядерном взрыве и Defender агента 007: самые интересные роли
Самые странные антикрылья и спойлеры
Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего
Найден 30-летний «Запорожец» почти без пробега
Названы самые угоняемые автомобили Москвы
Компания Geely рассказала о новом кроссовере для России
Все материалы
Дом
Данила Козловский купил особняк в Испании для будущего ребенка
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Москвич доверился риелтору и лишился квартиры и денег
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Россиянин сжег дом бывшей жены и сделал с ним селфи
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянин попал в виртуальную реальность и купил квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы