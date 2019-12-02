Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее

Совокупное состояние россиян, входящих в список 500 богатейших людей мира по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), с начала года выросло на 38,413 миллиарда долларов. При этом за ноябрь рост составил почти восемь миллиардов.

Это означает, что в последний месяц состояние богатейших людей России росло в 2,5 раза быстрее, чем в среднем за предыдущие десять месяцев 2019 года.

В настоящее время в BBI входят 23 гражданина России. На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).

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На втором месте идет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, у которого 23,7 миллиарда (плюс 4,26 миллиарда). Третьим с состоянием 21,1 миллиарда долларов (плюс 5,03 миллиарда) стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов.

Далее идут Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index высчитывается с 2012 года. Он основан на стоимости акций компании, долями в которых владеют бизнесмены. На первом месте по состоянию на 2 декабря в нем находится находится основатель Amazon Джефф Безос, у которого 112 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что богатейшие представители российского бизнеса согласились вложить в проекты на территории России около 70 триллионов рублей. Их ответ подразумевает принятие закона о защите капиталовложений на территории страны.

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