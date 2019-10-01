Российские олигархи стали еще богаче

Совокупное состояние богатейших людей России за девять месяцев 2019 года выросло на 30,613 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) 500 самых богатых людей мира.

Всего в список входят 23 россиянина. На первом месте среди них и на 35-м общем находится владелец «Интерроса» и гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин. Он увеличил свое состояние на 4,64 миллиарда долларов до 24,3 миллиарда.

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На втором среди россиян и на 38-м общем месте — основной акционер НОВАТЭКа и СИБУРа Леонид Михельсон. У него состояние 23,1 миллиарда долларов (плюс 3,69 миллиарда).

Замыкает тройку владелец Universal Cargo Logistics Holding и НЛМК Владимир Лисин. Его состояние выросло на 2,54 миллиарда долларов до 20,4 миллиарда. Это позволило ему оказаться на 46-м месте в общем списке миллиардеров.

Далее идут Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Виктор Вексельберг.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index высчитывается с 2012 года и основан на стоимости акций компании, долями в которых владеют бизнесмены. Сейчас на первом месте в нем находится основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 108 миллиардов долларов. На миллиард долларов от него отстает основатель Microsoft Билл Гейтс.

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