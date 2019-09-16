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Американским богачам предсказали потерю сотен миллиардов долларов

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Элизабет Уоррен

Богатейшие американцы могут потерять сотни миллиардов долларов за несколько десятилетий, если в стране будет действовать налог на богатство, который предложила ввести кандидат в президенты Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg.

Для исследования экономисты Калифорнийского университета Беркли взяли данные о самых богатых американцах из списка Forbes. Так, если бы налог действовал с 1982 года (с этого времени составляется список богатейших бизнесменов — прим. «Ленты.ру»), совокупное состояние богатейших американских миллиардеров сократилось бы более чем на полтриллиона долларов — с 942,5 до 433,9 миллиарда долларов.

В частности, состояние владельца Amazon Джеффа Безоса в 2018 году составило бы 86,8 миллиарда долларов вместо 160 миллиардов долларов (в исследовании не учитывался развод бизнесмена, после которого часть состояния перешла его жене). Капитал основателя Microsoft Билла Гейтса, по расчетам экономистов, составил бы 36,4 миллиарда вместо 97 миллиардов долларов, а состояние Уоррена Баффета оценивалось бы в 29,6 миллиарда вместо 88,3 миллиарда долларов.

Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен предлагает, в частности, ввести налог в размере 2 процентов на каждый доллар в состояниях, превышающих 50 миллионов долларов, и 3 процентов на каждый доллар чистой стоимости активов выше 1 миллиарда долларов.

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