Названы самые успешные российские миллиардеры

Глава «Новатэк» Леонид Михельсон назван самым успешным российским миллиардером 2010-х годов по версии журнала Forbes. Как подсчитал журнал, с 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 миллиарда долларов и теперь оценивается в 27 миллиардов.

На второе место рейтинга Forbes поместил владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадия Тимченко — за десятилетие он заработал 20,8 миллиарда долларов. Третьим самым успешным миллиардером России журнал назвал одного из совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина — его состояние выросло на 13,5 миллиарда долларов за 10 лет.

В топ-5 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (он заработал 13,2 миллиарда долларов) и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (он заработал 10,3 миллиарда долларов).

Ранее Forbes представил рейтинг самых разбогатевших за последний год российских миллиардеров. Первую строчку списка занял Владимир Потанин — за год его состояние увеличилось более чем на треть.

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