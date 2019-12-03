Самый богатый человек Европы потерял почти пять миллиардов долларов за день

Глава французского холдинга LVMH Бернар Арно потерял 4,8 миллиарда долларов во вторник, 3 декабря. Об этом свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, работающего в режиме реального времени.

В настоящий момент капитал самого богатого человека Европы оценивается в 102,9 миллиарда долларов. Его состояние сократилось после появившейся информации о том, что США могут ввести пошлины на товары из Франции в ответ на внедрение внутри последней налога на услуги цифровых компаний.

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По данным Forbes, в этот же день акции LVMH на бирже Euronext упали и на минимальной отметке стоили почти на 2,2 процента меньше цены на момент закрытия предыдущего торгового дня. Помимо этого, с падением акций столкнулись и другие французские производители люксовой индустрии. Так, ценные бумаги Hermes подешевели на 2,11 процента, а Kering — на 1,7 процента.

Ранее 3 декабря стало известно, что США могут обложить пошлинами 63 наименования французских товаров на общую сумму 2,4 миллиарда долларов. Причиной угрозы стал принятый во Франции летом 2019 года закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний.

В ответ министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что французский цифровой налог, который стал причиной бурной реакции со стороны США, не является дискриминационным по отношению к американским компаниям.

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