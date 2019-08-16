Богатейшие люди мира за день лишились 18 миллиардов долларов

Состояния 10 богатейших людей мира 14 августа сократились почти на 18 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

Такие потери связаны с крупным падением американских фондовых индексов.

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Сильнее всех пострадал лидер списка Forbes, основатель Amazon.com Джефф Безос — его состояние уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов. Руководитель Facebook Марк Цукерберг обеднел на 3,2 миллиарда, гендиректор LVMH Бернар Арно лишился 3 миллиардов долларов.

В ходе сессии 14 августа основной индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,05 процента, что стало рекордным показателем с октября прошлого года. Другие американские индексы тоже продемонстрировали падение: S&P 500 — на 2,39 процента, NASDAQ Composite — на 3,02 процента.

Падение было связано с тревожным сигналом на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.

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