Рынок США пришел в себя после истерики

Американский фондовый рынок перешел к восстановлению после рекордного падения в ходе торговой сессии 14 августа, следует из динамики индекса фьючерсов на акции Dow Jones 30 Futures.

Индекс фьючерсных контрактов с исполнением 19 сентября вырос на 0,43 процента утром 15 августа. Рост показывают также фьючерсные индексы S&P 500 и NASDAQ.

В ходе сессии 14 августа основной индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 3,05 процента, что стало рекордным показателем с октября прошлого года. Другие американские индексы тоже продемонстрировали падение: S&P 500 — на 2,39 процента, NASDAQ Composite — на 3,02 процента.

Материалы по теме Сорвать куш Куда россиянину вложить последние деньги и преуспеть

Падение было связано с тревожным сигналом на долговом рынке США. Доходность долгосрочных 10-летних казначейских облигаций оказалась ниже, чем доходность краткосрочных двухлетних бумаг, что считается надежным свидетельством скорого глобального кризиса.

Нынешний рост свидетельствует об оптимизме инвесторов по поводу возможного перемирия в торговой войне между США и Китаем, пишет CNBC.

Сначала президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпиню встретиться лично и обсудить ситуацию в Гонконге, где несколько недель продолжаются массовые протесты. В ответ представитель китайского министерства иностранных дел Хуа Чунин заявил, что Пекин готов к переговорам и рассчитывает, что встреча будет касаться еще и положения дел в торговой войне. Китай надеется на выполнение договоренностей, достигнутых Трампом и Си в июне в Осаке на саммите G20.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!