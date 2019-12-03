Франция приготовилась дать отпор США

Франция считает недопустимыми угрозы США ввести пошлины в отношении французских товаров и готова дать Вашингтону «сильный ответ», сказал министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Об этом сообщает Radio Classique в своем Twitter.

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Чиновник гарантировал, что французский цифровой налог, который стал причиной бурной реакции со стороны США, не является дискриминационным по отношению к американским компаниям.

Ранее США пригрозили обложить пошлинами 63 наименования французских товаров на общую сумму в 2,4 миллиарда долларов. Причиной стал принятый во Франции летом 2019 года закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний. США сочли его дискриминационным по отношению к американским цифровым гигантам. Норма коснулась таких американских компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google.

Согласно закону, налог в размере трех процентов взимается с прибыли, полученной компаниями после 1 января 2019 года. Он распространяется на компании с оборотом более 750 миллионов евро в мире и 25 миллионов во Франции.

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