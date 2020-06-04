Долларовых миллионеров в России стало меньше

В России долларовых миллионеров могло стать меньше на 10-15 процентов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет Forbes со ссылкой на оценки экспертов.

В стране, по данным Credit Suisse, насчитывалось 246 тысяч долларовых миллионеров на конец 2019 года. Однако из-за экономического кризиса около 37 тысяч человек могли лишиться этого статуса, считает компания «Ренессанс Капитал». По данным Knight Frank, порядка 10 процентов перестали быть долларовыми миллионерами.

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Среди причин — переоценка рублевых активов, стоимости недвижимости и потери в инструментах с высоким риском. Недвижимость составляет в среднем до 22 процентов активов российских миллионеров, еще около 18 процентов состоятельных россиян хранят средства в наличной валюте или в валютных депозитах.

С начала года российские богачи потеряли около 31,5 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Состояние американских богачей, наоборот, выросло.

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