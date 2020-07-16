Илон Маск впервые вошел в топ-10 миллиардеров по версии Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Сейчас состояние Маска оценивается в 70,8 миллиарда долларов. В основном ему удалось закрепиться в десятке благодаря росту стоимости акций Tesla.

Этот показатель позволил Маску занять сразу восьмую строчку рейтинга. Первые три позиции рейтинга Forbes удерживают глава корпорации Amazon Джефф Безос (178,6 миллиарда долларов), генеральный директор группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (113,4 миллиарда) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс (112,4 миллиарда).

В ночь на 16 июля Twitter-аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса взломали кибермошенники. На страницах миллиардеров появились практически одинаковые записи, в которой пользователям предлагается переслать на биткоин-счет тысячу долларов. После этого, говорится в сообщении, сумма вернется в удвоенном размере. На этой хакерской атаке преступникам удалось украсть миллионы рублей.